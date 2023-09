'Esmah lalalala': wethouder schittert in nieuwe clip van Benno van Vugt

Zanger Benno van Vugt heeft een heel opmerkelijke videoclip op YouTube gezet. Zijn nieuwste nummer ‘Esmahlahlah’ is een ode aan wethouder Esmah Lahlah van GroenLinks en toekomstig Tweede Kamerlid. De videoclip, inclusief Van Vugt en Lahlah en een aantal figuranten is opgenomen in de raadszaal in Tilburg.

Op de wijs van You're the Greatest Lover van Luv zingt Van Vugt over Lahlah: Vreemde vogel in de raad Ja, het is een kattenmepster Maar dat maakt voor ons niks uit Zij gedraagt zich als een kruik Refrein: Esmahlalalalala, Esmahlalalalala…. Lahlah is behalve wethouder ook loco-burgemeester van Tilburg. Voor de komende landelijke verkiezingen staat ze op nummer 2 op de lijst voor GroenLinks-PvdA. Samen met zijn vaste producer en tekstschrijver Andre Kooiman werkte Benno een idee uit om een heerlijke vette feestplaat te maken op de oude hit van Luv. Het prominente shalala stukje in het origineel leent zich perfect voor EsmahLahlah, vindt Benno. Rolletje in de videoclip

Toen Benno van Vugt het idee opperde bij de wethouder om een liedje over haar te maken was ze meteen enthousiast. Ook stemde ze in om mee te werken en wilde ze zelfs een rolletje in de videoclip spelen. Lahlah is nu nog wethouder en loco-burgemeester van Tilburg. Gezien haar positie op de kieslijst van GroenLinks-PvdA zal ze na de verkiezingen in de Tweede Kamer plaatsnemen.