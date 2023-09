Rob moet na 32 jaar stoppen als fysiotherapeut bij 'zijn' voetbalclub

Sinds het begin van zijn carrière als fysiotherapeut zorgt Rob den Dikken (62) ervoor dat de spelers van TOP Oss weer fit worden na een blessure. Vanaf de start van het betaald voetbal in 1991 is hij lid van het medisch team van de club. Maar de Ossenaar werd vlak na de start van het nieuwe seizoen op straat gezet. “Ik vind het bijzonder dat clubmensen op deze manier worden behandeld”, zegt Rob.

Al 55 jaar is Rob verbonden aan de club in Oss. Hij speelde tot zijn 26ste bij TOP toen het nog een amateurclub was. In 1988 werd hij verzorger en fysio bij het eerste team dat op het hoogste amateurniveau speelde. “Na een blessure moest ik stoppen met voetballen. Op deze manier bleef ik toch betrokken bij de club”, vertelt Rob.

Ondanks zijn passie voor het werk bij TOP, had Rob tot afgelopen jaar ook zijn eigen fysiopraktijk in Oss. “Ik ben ooit fysiotherapie gaan studeren met het idee om in de sport te gaan werken. Maar ik wilde niet afhankelijk zijn van de voetballerij. Ondanks dat ik hele goede contacten heb bij de club, had ik altijd in mijn achterhoofd dat er een moment kon komen dat de club niet meer verder zou willen met mij”, vertelt hij.

Dat dat moment aan het begin van dit seizoen zou komen, had Rob niet verwacht. “Na twee weken in de voorbereiding kreeg ik een telefoontje van de technisch directeur dat ik per direct niet meer hoefde te komen. Dat overviel mij natuurlijk.”

De technisch directeur van TOP Oss laat weten: “Het maakt niet uit of iemand 2 of 20 jaar bij een club werkt. Als iets niet meer werkt, werkt het niet. Je kunt geen beleid voeren met sentiment”. Met dat laatste is Rob het eens. “Maar hoe kun je na twee weken in het nieuwe seizoen besluiten dat er onvoldoende draagvlak is voor mijn aanwezigheid. Terwijl er in de tussentijd niks is voorgevallen”, zegt de fysio.

Volgens de technisch directeur komt dat door de komst van een nieuwe trainer en technische staf vlak voor de start van het seizoen. “Door hun komst hebben we sneller een paar veranderingen doorgevoerd om professioneler te worden. Tijdens de voorbereiding bleek dat bepaalde dingen die wij anders wilden, spaak liepen met Rob.”