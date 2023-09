Bushokje en gevel geramd: bussen moeten verdwijnen uit binnenstad Den Bosch

Een meerderheid van de gemeenteraad van Den Bosch wil dat bussen verdwijnen uit de binnenstad. Directe aanleiding voor de discussie in de raad is een aantal ongelukken, waarbij een bushokje aan diggelen werd gereden en een pui van een winkel werd geramd.

Afgelopen augustus ging het in een paar dagen tijd twee keer mis. Op een paar honderd meter van elkaar reed een bus zich klem tegen de gevel van een chocoladewinkel. Eerder ramde een bus een bushokje. Daar ging het een jaar eerder ook al mis: toen raakten zes mensen gewond door rondvliegend glas. Reden voor meerdere partijen in de gemeenteraad om bij het stadsbestuur aan de bel te trekken.

De boosdoeners zijn de stadsbussen en de transferiumbussen, die door de smalle straten van de binnenstad moeten manoeuvreren. Met die transferiumbussen kunnen bezoekers van het centrum aan de rand van de stad parkeren om vervolgens met de bus naar het centrum te worden gebracht.

Overstappen op kleinere busjes

Als het aan de gemeenteraad ligt, komen er nieuwe bushaltes aan de rand van het centrum, zodat de bussen niet meer door de smalle straatjes hoeven. De wethouder plaatst een kanttekening: "Het succes van het transferium komt wel doordat de bus zo ver de stad in rijdt en mensen voor de winkels worden afgezet." Overstappen op kleinere busjes is één van de opties die in de gemeenteraad werd genoemd.

2026

Het is de bedoeling dat in 2026 geen grote bussen meer door de binnenstad rijden. "We moeten niet overhaasten", zei wethouder Roy Geers tijdens de discussie met de raad. Voor die tijd moeten er bijvoorbeeld nieuwe bushaltes worden gebouwd.

Dit bushokje werd twee keer in een jaar tijd aan diggelen gereden.