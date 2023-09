4 supporters vast na Willem II-NAC, politie waarschuwt andere relschoppers

Vier voetbalsupporters zijn opgepakt, omdat ze begin september hebben gereld na de wedstrijd Willem II-NAC. De derby in Tilburg werd na 52 minuten spelen gestaakt, nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. De aanhouding van de vier relschoppers werd woensdag door de politie bekendgemaakt.

Na de wedstrijd misdroeg een groep aanhangers van Willem II zich. Er werden onder andere stokken, prullenbakken en een hek naar de Mobiele Eenheid gegooid. Daarbij raakte een agent lichtgewond.

Op de dag zelf werd al een 23-jarige man uit Oisterwijk opgepakt voor belediging. Woensdag maakte de politie nog meer aanhoudingen bekend. In het bericht worden andere relschoppers gewaarschuwd. "Ben je betrokken geweest bij de rellen en wil je voorkomen dat je herkenbaar in beeld komt in de media? Meld je dan zo snel mogelijk", roept de politie op.

"Binnenkort tonen we via social media en televisie geblurde beelden. Als we daar geen reactie op krijgen, zullen de beelden herkenbaar getoond worden", waarschuwt de politie.

De wedstrijd werd kort na de rust gestaakt.