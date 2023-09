Purser meldt zich ziek om naar bruiloft te gaan, Transavia pikt dat niet

Een purser bij Transavia wilde heel graag naar de bruiloft van haar oom, maar kreeg geen vrij van haar werkgever. Dus meldde ze zich ziek en ging stiekem toch naar het feest. De vliegmaatschappij vindt zo'n valse ziekmelding echt niet kunnen en wil nu haar contract ontbinden. “Als iedereen dit doet, hebben we een groot probleem.” De twee partijen troffen elkaar donderdag voor de kantonrechter in Den Bosch.

De purser is in die functie de leidinggevende van stewards en stewardessen in een vliegtuig. Zij zat donderdag met haar advocaat aan de ene kant van het kantoortje van de kantonrechter. Aan de andere kant de advocaat van Transavia en drie betrokken medewerkers.

Al snel was duidelijk waarom een eerdere poging om nader tot elkaar te komen was mislukt: de purser wil haar baan houden, maar Transavia vindt dat zij hier echt niet mee mag wegkomen en zegt per 1 december 2023 haar baan op.

En dat allemaal voor een bruiloft: de Bossche purser wilde begin juli heel graag naar de trouwerij van haar oom. Die oom betekende zoveel voor haar dat ze heel erg ver ging om die dag vrij te krijgen.

Te laat gevraagd

Al kwam de aanvraag voor een vrije dag vrij laat, zeiden medewerkers van Transavia: pas kort voor de bruiloft. En dat terwijl ze al maanden wist dat haar oom die dag ging trouwen. Zo kort van tevoren kreeg de planning van Transavia dat gat in het rooster niet meer gevuld. De vrije dag werd geweigerd.

Dat nieuws sloeg in als een bom bij de purser, ze kon dat niet accepteren. Na 7,5 jaar trouwe dienst had ze wel recht op een dag vrij, vond ze. Ze werd boos en geïrriteerd aan de telefoon en vertelde haar unitcoach dat ze zo aangeslagen was door de weigering, dat ze zich dan maar ziek zou melden om toch naar de bruiloft te kunnen. En dat deed ze.

Transavia pikte dit gedrag niet. En toen de purser na de bruiloft vertelde dat ze ook echt was geweest, kreeg ze te horen dat ‘hun wegen zich zouden scheiden’.

Sindsdien buigen advocaten zich over de zaak.

De vrouw beriep zich er voor de rechter op dat ze in mei en juni vanwege een zware operatie niet had gewerkt en daar in juli, toen ze weer aan de slag ging, nog steeds psychisch last van had. De kantonrechter vond daar in de stukken weinig bewijs voor, maar zag daarentegen wel dat de vrouw begin juli had geappt dat het werk weer prima ging.

'Niet netjes'

Hij nam het haar zeer kwalijk dat ze toch naar de bruiloft was gegaan. “U wist dat het niet mocht, maar deed het toch”, zo sprak hij. “U hebt niet netjes gehandeld.”

De medewerkers van Transavia vertelden de rechter dat het vertrouwen weg is en ze het niet zien zitten om weer met de purser te werken, omdat dat een slecht voorbeeld is voor alle andere medewerkers. “Die denken dat ze dit dan ook wel een keer kunnen doen", zo was de stelling. “En als alle medewerkers dit een keer doen, hebben we een groot probleem.”

De rechter zag het liefst een schikking. Gedurende het proces hintte hij al een paar keer op de mogelijkheid dat partijen er toch samen uit zouden kunnen komen. Maar tijdens de zitting werd door de medewerkers van Transavia al nee geschud en ook een kwartiertje op de gang hielp niet om tot een oplossing te komen.

Beide partijen praten sinds het conflict niet meer met elkaar en zochten donderdag ook buiten de zaal geen contact meer met elkaar. Alleen de twee advocaten vonden elkaar op de gang en overlegden even kort. Maar tevergeefs.

Daarom zag de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan zelf een uitspraak te doen. En die volgt binnen vier weken of uiterlijk 26 oktober.