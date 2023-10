Dakar-deelnemers presenteren zich weer aan het publiek: 'Iedereen is erbij'

Na drie jaar van afwezigheid kunnen Brabantse liefhebbers van de Dakar Rally eindelijk weer van dichtbij genieten van ronkende trucks, buggy's, auto's en motoren. Op het E3-strand in Eersel wordt namelijk op 12 november de eerste Dutch Dakar gehouden, een groot evenement waar deelnemers hun kunsten tonen aan het publiek dat ook de voertuigen van dichtbij mag bewonderen. De Dutch Dakar is een alternatief voor de Preproloog, waarvan niet duidelijk is of die wel of niet doorgaat.

"Ze zijn er allemaal bij", zegt organisator Roel Engel van de Dutch Dakar uit Son. "Want alle Nederlandse deelnemers hebben toegezegd te komen. Van alle Brabanders tot en met Tim en Tom Coronel in hun buggy."

De Brabantse Dakar-fans zullen er blij mee zijn, want het is alweer drie jaar geleden dat ze hun helden in aanloop naar de zwaarste rally ter wereld in eigen provincie door het zand zagen scheuren. Door corona ging het feest in 2021 en 2022 niet door en vorig jaar werd de traditionele Preproloog van Eersel verplaatst naar Markelo omdat vergunningen niet rond kwamen. In Overijssel ging er op het laatste moment ook een streep doorheen.

De organisatie van de Dutch Dakar staat helemaal los van dit alles en komt met een eigen evenement. Hiermee wordt een mooie traditie in ere hersteld, want het voorstellen van de Nederlandse deelnemers aan de Dakar Rally gebeurt al sinds 2003 in Brabant. Eerst in Valkenswaard en later in Eersel.

"Op het E3-strand wordt een mooi parcours uitgezet dat goed zichtbaar is voor alle bezoekers", vertelt Engel. "Er worden tijdens de dag een training, een kwalificatie en een finale gereden. Saoedi-Arabië kunnen we niet nabootsen omdat duinen waaizand zijn, maar we gaan wel met grote bulldozers zand verplaatsen om hogere bulten te creëren. Het wordt een zeer uitdagend parcours."