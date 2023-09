Heftige botsing met fatbike: twee scholieren gewond, traumaheli geland

Op de Antwerpenlaan in Eindhoven zijn donderdagmiddag twee scholieren op een fatbike gewond geraakt. De fatbike waarop ze reden botste met een auto. Er is een traumahelikopter geland.

Een van de twee scholieren is behandeld door het traumateam dat landde met de helikopter. De ander is behandeld in een toegesnelde ambulance. Hoe de scholieren eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook de toedracht wordt nog onderzocht.

Onderzoek

Het ongeval trekt veel kijkers, vooral andere scholieren. De auto wilde vermoedelijk afslaan richting de Antwerpenlaan. De politie doet op dit moment onderzoek op de weg, die is gedeeltelijk afgesloten.