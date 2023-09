MSD verkoopt fabriek waar medicijnen voor immuuntherapie worden gemaakt

Geneesmiddelenfabrikant MSD stopt over twee jaar in Oss met de productie van medicijnen voor immuuntherapie. De fabriek wordt verkocht en de huur van het tweede pand wordt stopgezet. De productie wordt verplaatst naar modernere fabrieken in andere landen.

MSD heeft twee vestigingen in Oss. In de eerste worden medicijnen gemaakt. Op de tweede locatie werd laboratoriumonderzoek gedaan. Ook dat werk verplaatst naar andere plekken. De fabrikant heeft ook fabrieken in Boxmeer, De Bilt en Haarlem.

MSD laat weten dat het 'als topprioriteit' heeft dat de koper niet alleen de fabriek, maar ook de zeshonderd medewerkers overneemt. De geneesmiddelenfabrikant zegt erop te vertrouwen dat het tot een overname komt. Ze spreekt daarover al met verschillende partijen over.

Kankermedicijn

Het bedrijf richt zich vooral op immuuntherapie. Hierbij helpen medicijnen het natuurlijke afweersysteem helpen om kankercellen te herkennen en vernietigen. In Oss wordt het middel pembrolizumab gemaakt, dat daar ook is ontdekt en ontwikkeld. Het middel wordt gebruikt bij onder meer huidkanker, longkanker en hodgkinlymfoom. De medicijnen worden in Oss op basis van planten en dieren gemaakt en ze worden toegediend via een injectie of infuus.

Vier jaar geleden liet MSD nog weten de productie hiervan komende jaren te verdubbelen. Die uitbreiding was nodig, omdat de vraag naar behandelingen tegen diverse soorten kanker wereldwijd groeit. Met de plannen waren tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Dat gaat nu dus op andere plekken gebeuren.

