Karin Bruers mag toch hotel bouwen, Jan en Monique Meurs verliezen zaak

Cabaretière Karin Bruers mag verdergaan met de bouw van een hotel met veganistisch restaurant in de Oisterwijkse bossen. De rechter heeft donderdag beslist dat ze geen milieuregels overtreedt. Ook is een dwangsom van 50.000 euro van tafel.

De problemen begonnen toen Bruers’ buren, Jan en Monique Meurs, naar de rechter stapten. Meurs is groot geworden met supermarkt Lekker en Laag in Tilburg. Pal naast het perceel van Bruers runnen ze brasserie Ome Jan. Volgens hen past het plan van Bruers niet binnen het bestemmingsplan. De rechter besliste dat de bouw direct moest worden stilgelegd, omdat er te veel stikstofuitstoot was. Een grote domper voor Bruers.

"De Sint Jan is ook zonder stikstof gebouwd"

Maar ze verzon een list: ze zou het eerste hotel en restaurant bouwen zonder stikstofuitstoot: “Graven met de schop en werken met elektrisch materieel en elektrische busjes. De Sint Jan is ook zonder stikstof gebouwd, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”, legde ze uit. Toch ging het mis. Bruers liet alvast het houten skelet van het hotel afleveren: “Van de gemeente mocht het, want dat is geen bouwen."Dus kwam er drie keer een vrachtwagen op het terrein om spullen af te geven. Bruers: "Maar buurman Meurs had het gefilmd en naar de provincie gestuurd. Toen kreeg ik een dwangsom van 50.000 euro.”

"Ik denk dat ik over een maand kan doorgaan met bouwen.”

Die dwangsom is nu dus van tafel. Bruers is heel erg opgelucht: “Maar ik moet wel weer opnieuw naar de bank en zo. Ik denk dat ik over een maand kan doorgaan met bouwen.” De zaak is nog niet helemaal rond. Want Jan Meurs heeft ook nog bezwaar gemaakt tegen het parkeerterrein bij het nieuwe hotel. Daar mogen, volgens de gemeente, ook bezoekers van de Oisterwijkse bossen hun auto parkeren. Dat zorgt dan toch nog voor stikstofuitstoot. Maar B en W van Oisterwijk hebben Bruers gerustgesteld. Verwacht wordt dat deze kwestie geen roet meer in het eten gooit.

Bouwplaats van Karin Bruers met op de achtergrond brasserie Ome Jan (foto: Tom van den Oetelaar).