Natasha en Mirjam knappen huizen op in Oekraïne: 'Ze zijn heel dankbaar'

De oorlog duurt nog steeds voort, maar intussen gaat ook het gewone leven in Oekraïne door. Natasha en Mirjam reisden naar het getroffen land om daar een week lang huizen op te knappen en activiteiten te organiseren voor mensen in een opvanghuis.

De reis wordt georganiseerd door de stichting Hope for Ukrain. "Een vriendin van mij is al eerder mee geweest met een van hun reizen en wees me erop", zegt Natasha Wiekmeijer uit Eindhoven. Het is haar eerste keer in Oekraïne. Dat is anders voor Mirjam Wubs (31) uit Cuijk die er al verschillende keren was voordat de oorlog begon.

De twee vrouwen kenden elkaar voorafgaand aan de reis niet. Mirjam: "In Nederland hebben wij het zo luxe en dat vinden we normaal. We willen meer en meer. Door hier onze handen uit de mouwen te steken, word je met je neus op de feiten gedrukt. Wat wij hebben is helemaal niet normaal. Wij zijn bevoorrecht", vertelt ze.