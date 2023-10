Niels van Frequencerz moest een jaar revalideren na ongeluk met zijn kart

Karter Niels Koster overlegt met teambaas Jeroen Kramp (foto: Studio040). Volgende 1/3 Karter Niels Koster overlegt met teambaas Jeroen Kramp (foto: Studio040).

Niels Koster (37) uit Best is een wereldvermaard dj als lid van het hardstyleduo Frequencerz, maar hij is ook top als karter. Eén man met twee uit de hand gelopen hobby's dus. "Ik kan heel aardig plaatjes draaien, maar ook in rondjes rijden ben ik best goed", lacht hij. "Ik had vroeger al een passie voor karten, maar op een gegeven moment was het financieel niet meer op te brengen."

"Ik ging geregeld met mijn ouders indoor-karten, totdat ik een keer de kans kreeg om in een racekart te rijden. Ik was toen een jaar of twaalf en was meteen verkocht. Uiteindelijk werd het allemaal te duur en mijn ouders konden het niet meer betalen. Dus hield het karten voor mij op." Het was dus even slikken voor Niels, die zich op een andere hobby stortte: muziek. Het dj'en bracht ook zijn eerste passie weer terug. "Met het draaien kon ik mijn eigen centjes goed verdienen en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik kocht twee karts en ben met mijn broer weer gaan rijden." Het plaatjes draaien als dj is echt zijn werk, het karten ziet Niels toch meer als hobby.

"Ik raakte een andere deelnemer en ging over de kop."

Wel eentje waarin hij ook succesvol is. "In het eerste echte seizoen werd ik bij het NK meteen derde bij de Masters, de 30-plussers, en dat smaakte naar meer." Hij is overigens de eerste om toe te geven dat karten niet geheel zonder gevaar is. Op de baan in Berghem, waar hij geregeld traint, kreeg hij anderhalf jaar geleden een zwaar ongeluk. "Ik raakte een andere deelnemer en ging over de kop. Ik brak mijn knie en mijn kuitbeen en ook nog een stukje van mijn scheenbeen. Vervolgens heb ik een jaar moeten revalideren. Als je 37 jaar bent, denk je dan toch wel een keertje na, voordat je weer in een kart stapt. Maar ik heb het toch gedaan en nu denk ik er nauwelijks nog aan."

"Ik weet dat ik geen Verstappen meer ga worden."

Omdat hij net weer vader is geworden en hierdoor enkele races heeft gemist, is hij dit seizoen kansloos voor de Nederlandse titel. Maar ambities heeft hij nog genoeg. "Vorig jaar zijn ze begonnen met het WK voor Masters. Het is een klasse vanaf 35 jaar, maar er zitten diverse oud-wereldkampioenen bij. Echt top dus!" Het karten vormt voor Niels een heerlijke uitlaatklep voor zijn drukke bestaan als dj. "Ik weet dat ik geen Verstappen meer ga worden, maar voor mij is het echt even iets anders. Hierdoor krijg ik ook weer inspiratie voor de muziek." Reportage van Studio040:

