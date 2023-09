Studente na dubbele schietpartij: 'Overal renden mensen en klonken sirenes'

De dubbele schietpartij waarbij drie doden vielen in Rotterdam hebben een diepe indruk achtergelaten bij iedereen die daar donderdagmiddag in de buurt was. Hassnae Boubrik (21) uit Roosendaal studeert geneeskunde aan de Erasmus Universiteit en was vlak bij de plek waar een docent van haar opleiding werd doodgeschoten.

“Rond half drie kwam het eerste bericht dat er was geschoten”, vertelt Hassnae de ochtend na de schietpartij. “Ik zat in een gebouw verderop, maar een goede vriend zat in het gebouw waar geschoten werd. Hij zat maar een verdieping onder de plek waar die docent werd neergeschoten.” Iedereen van de onderwijsgroep waar Hassnae normaal les mee heeft, zat in dat gebouw. “Er werd meteen flink geappt, want we hadden allemaal wel door dat er iets aan de hand was. Er zijn daar heel veel gebouwen en iedereen moest eruit. Overal renden mensen. Je hoorde veel sirenes, maar wat er nou precies aan de hand was, was niet meteen duidelijk.” Beelden van na de schietpartij:

Na de schietpartij duurde het heel lang voor de politie het gebouw weer vrijgaf. “Ik kon niet naar huis, want ik mocht er niet langs”, vertelt Hassnae. “Vrienden van mij zaten uren vast in het gebouw waar de schietpartij en de brand was.” Hassnae kent de schutter, Fouad L. (32) niet, ook al is hij een student van dezelfde opleiding geneeskunde. In de kranten is vrijdag te lezen dat het Openbaar Ministerie het Erasmus Medisch Centrum al eerder waarschuwde voor zijn psychotische gedrag. Niet alleen zijn veroordeling voor dierenmishandeling, maar ook zijn 'zorgwekkend gedrag' kwam in een mail al ter sprake. Het OM twijfelde dan ook of Fouad L. ‘arts mocht worden’. Deze waarschuwing werd kort voor de zomer gestuurd. Fouad L. schoot donderdag niet alleen een huisarts dood, die lesgaf aan studenten geneeskunde. Hij schoot even daarvoor al zijn buurvrouw (39) en zijn buurmeisje (14) dood. Zowel in hun huis als bij de opleiding geneeskunde stichtte hij brand. Een dag na de vreselijke gebeurtenissen komen de studenten en alle andere medewerkers van het Erasmus MC bij elkaar. “De hele dag zijn er bijeenkomsten voor medewerkers en studenten”, vertelt Hassnae, die zelf ook haar medestudenten gaat opzoeken. “Onderwijs is er vandaag niet en ik denk voorlopig ook nog niet. Er zijn psychologen en ik hoop dat iedereen dit kan verwerken. En dat ze zich weer veilig voelen.” Hassnae is vol lof hoe het Erasmus MC alles heeft geregeld. “De hele situatie was zo onzeker. Ik ben daarom heel blij hoe Erasmus MC alle studenten heeft opgevangen. Ook vandaag.” Beelden uit het Erasmus MC:

