Nachtegaal van Tuinzigt zingt Wilhelmus niet in T-shirt: 'Kan echt niet'

Angela van Rijthoven is al weken aan het oefenen voor de Bredase Singelloop. Niet om mee te rennen, maar om te zingen. Ze is namelijk gevraagd om zondag het Wilhelmus te laten horen voor de start van het NK halve Marathon, zoals verplicht gesteld door de atletiekbond. De zangeres die ook wel de 'Nachtegaal van Tuinzigt' wordt genoemd, kreeg van de organisatie een sportjack en een T-shirt opgestuurd, maar dat vindt ze niet kunnen.

"Wilhelmus van Nassouwe", zo zet ze uit volle borst in, "ben ik van... nee, dit is echt ruk." Als ze daarna opnieuw begint, klinkt het prachtig.

In de volksmond wordt ze niet voor niets de 'Nachtegaal van Tuinzigt' genoemd, naar de Bredase wijk waar ze woont. "Ik vind het best spannend", vertelt Angela over haar optreden van zondag. "Ik zing alleen het eerste couplet, maar die 1 minuut en 23 seconden moeten wel goed zijn. Dat is belangrijk en daar gaat best veel tijd in zitten. Geeft niet, want het is bijzonder om te doen."

Het vraagt daarom de juiste voorbereiding. "De dagen voorafgaand eet ik goed en zorg ik voor weinig stress. En ik drink ook even geen wijntje, haha. Mijn stem moet natuurlijk goed zijn en dat is in de herfst met al die verkoudheden toch al lastig."

"Oefenen doe ik eigenlijk altijd tussen de bedrijven door", vervolgt Van Rijthoven lachend. "Op de fiets of hier in huis, het Wilhelmus komt per dag ongeveer 3000 keer voorbij. Er zijn maar een paar momenten dat ik serieus voor de spiegel sta en echt geconcentreerd bezig ben. Dan let ik op de techniek en of alles zuiver is. Dat ik het geluid kan produceren dat ik in mijn hoofd heb."