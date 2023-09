Gewapende stroper op heterdaad betrapt en opgepakt

Een stroper is donderdagavond op heterdaad betrapt en aangehouden in het buitengebied van Steenbergen. Groene boa's zagen de stroper lopen met een geweer, waar hij ook mee zou hebben geschoten.

Dat meldt boswachter Erik de Jonge. De man is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Het is onduidelijk of hij nog steeds vastzit.

Groene boa's

Groene boa's zijn buitengewone opsporingsambtenaren in het buitengebied om daar criminaliteit tegen te gaan. Het kan dan gaan om drugscriminaliteit of -dumpingen, maar ook om overlast door stropers.