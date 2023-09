PSV wil Philips Stadion uitbreiden: 9000 supporters op de wachtlijst

PSV groeit uit haar jasje en daarom gaat de club een bureau inschakelen om verdere uitbreiding te onderzoeken. Dit heeft onder meer te maken met de wachtlijst van 9000 supporters die graag een seizoenkaart willen. Een van de mogelijkheden is uitbreiding het Philips Stadion in Eindhoven.

Het Philips Stadion heeft op dit moment ruimte voor meer dan 35.000 toeschouwers. Dat is nog altijd minder dan de stadions van Feyenoord en Ajax. En dat terwijl PSV over de afgelopen vijftig jaar beter presteerde dan de Rotterdamse club.

Momenteel staan er 9000 PSV-supporters op een wachtlijst staan voor een seizoenkaart. Op dit moment is het Philips Stadion het hele jaar uitverkocht. Doordat de regio groeit, groeit ook de achterban.

Real als voorbeeld

Marcel Brands gaf daarom vrijdagmiddag aan dat bureau Hypercube gaat onderzoeken wat de groeimogelijkheden van PSV zijn. Een onderdeel daarvan is ook een mogelijke uitbreiding van het stadion. Ook kleine aanpassingen zijn mogelijk, maar dat zou maar 1000 extra plekken opleveren.

Misschien zijn er mogelijkheden om de capaciteit meer uit te breiden. Real Madrid wordt daarbij als voorbeeld genomen. Zij verbouwde de afgelopen jaren het stadion waarbij innovatie en uitbreiding voorop stond. Het stadion ging van 81.000 naar 85.000 plekken. Ook werd er een verschuifbaar veld geïnstalleerd.

Jaarcijfers

Deze plannen werden uit de doeken gedaan tijdens de presentatie van de jaarcijfers. PSV heeft over het seizoen 2022/2023 een nettowinst behaald van 13,1 miljoen euro. Dit was mede te danken aan de recordverkopen van Cody Gakpo en Noni Madueke. Over het hele seizoen maakte de Eindhovense 33 miljoen euro winst op transfers, ook dat is een record.

Ook werd bekend dat als PSV de Champions League niet had bereikt, ze Hirving Lozano en Armel Belle-Kotchap niet had kunnen halen. Deze twee spelers werden op de laatste dag van de transfermarkt naar Eindhoven gehaald.