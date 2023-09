Man valt op zijn hoofd tijdens massale vechtpartij in Eindhoven

Een man is rond halfdrie in de nacht van woensdag op donderdag mishandeld en gewond geraakt op het Catharinaplein in Eindhoven. De man viel tijdens een vechtpartij op zijn hoofd. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, meldt de politie.

Het gevecht vond plaats tussen twee groepen. Na de val lag het slachtoffer buiten bewustzijn op de grond en ging de vechtpartij op het Catharinaplein gewoon door. Ziekenhuis

Nadat de groepen uit elkaar gingen, werd het slachtoffer opgemerkt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man het maakt laat de politie in het midden. Veel details over de mishandeling ontbreken nog, zo geeft de politie aan. Er is niemand aangehouden. De politie roept getuigen of betrokkenen om zich te melden.