Irma heeft pech met haar scootmobiel en wacht uren op hulp die nooit komt

Wat begint als een normaal bezoek aan het centrum van Roosendaal, eindigde vorige week voor Irma de Bruijn (60) uit die stad in een nachtmerrie. Op de terugweg naar huis krijgt ze pech met haar scootmobiel. Uren wacht ze op een monteur die nooit komt opdagen.

Als ze in de Strausslaan merkt dat haar scootmobiel naar één kant begint over te hellen, besluit Irma dat het beter is om te stoppen. “Een lekke achterband”, concludeert ze, nog altijd ondersteboven is van wat haar is overkomen.

Vanwege een eerdere lekke band heeft ze het nummer van Welzorg in haar telefoon opgeslagen. Die thuiszorgwinkel is verantwoordelijk voor reparaties. “De vrouw aan de telefoon zei dat ze een monteur zou sturen, maar na twee uur wachten had ik nog niemand gezien”, zegt ze zichtbaar aangeslagen.

Als Irma belt om te vragen waar de monteur blijft, krijgt ze te horen dat er helemaal geen monteur beschikbaar is. Een taxi komt haar ophalen, wordt haar verteld. “Daar heb ik een uur op gewacht, maar ook die kwam niet opdagen”, zegt ze. Omdat ze haar scootmobiel niet onbeheerd wil achterlaten, kan ze tot overmaat van ramp al die tijd niet naar het toilet. Gelukkig kan ze het ophouden.