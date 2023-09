Efteling durft de test wel aan: ook leuk voor kinderen in een rolstoel?

Verschillende kinderen hebben vrijdag getest hoe toegankelijk de Efteling is voor kinderen met een beperking. De test is het startschot van de campagne ‘Vraagje?!’ waarin aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid. Want vragen stellen en praten helpt het beste om deze kinderen te helpen.

Vesper Snippe, ambassadeur voor Stichting het Gehandicapte Kind, gebruikt een rolstoel en weet precies wat het betekent als mensen geen vragen stellen. “Soms word ik genegeerd, maar soms ook het tegenovergestelde. Dan willen mensen juist alles voor me doen en dat wil ik niet. Ik ben elf en kan best veel zelf.” Sven, die autisme heeft, wil graag duidelijkheid, bijvoorbeeld heldere kleuren bij wachtrijen. “Anders gaat het in mijn hoofd verkeerd.” Vraagje?! is een campagne van het Ministerie van VWS met als doel de drempels voor mensen met een beperking te verlagen. “Het gaat erom dat we een gesprek starten over toegankelijkheid”, zegt Willeke Asselbergs van BKB uit Amsterdam, het campagnebureau dat Vraagje?! heeft bedacht.

Dat de start van de campagne in de Efteling plaatsvindt, heeft een reden. Volgens Asselbergs is het attractiepark een ‘goed voorbeeld van hoe het ook kan’. “Zo hebben ze prikkelarme evenementen en luisteren ze nu veel beter naar mensen zodat een sprookje voor iedereen mogelijk is”, zegt Asselbergs. Koen Sander, directeur markt en imago van de Efteling, zegt dat het park ‘al jaren rekening probeert te houden met iedereen’. Alleen is de manier waarop dat wordt aangepakt nu anders. “Eerst vulden we dingen voor mensen in, nu luisteren we naar ze.”

