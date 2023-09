John de Bever houdt groot meezingfeest met bijzondere gastartiesten

Tienduizend bezoekers kunnen vanaf zaterdag uit volle borst meezingen met volkszanger John de Bever. Samen met zijn man en manager Kees staat hij twee avonden op het podium van Ahoy in Rotterdam. En er komen een paar opmerkelijke gastartiesten.

Als we de Bevers mogen geloven, wordt Ahoy dit weekend omgetoverd tot de gezelligste huiskamer van Nederland. "We zijn er helemaal klaar voor, natuurlijk", zegt John de Bever vrijdag in het programma Brabant Vandaag . "Er komen alleen maar leuke mensen, die slepen ons er wel doorheen."

Kees gaat zelf ook zingen op het podium. "Daar verheug ik me super erg op", zegt John. "We gaan 'vrienden voor het leven' zingen, dat wordt heel leuk. Kees doet het heel goed."

"We zijn al lang bevriend en ze vertelde me onlangs dat ze kaarten had gekocht voor onze show. Toen heb ik Caroline gebeld en gezegd dat ze helemaal geen kaarten hoefde te kopen, als ze een liedje kwam zingen. Daar zei ze ja op." Het liedje dat hij met de BBB-lijsttrekker zingt, is dan ook geheel in stijl. "Het wordt een boerenmedley. Dus allemaal verschillende boerenliedjes", zegt John.

De Bevers hebben nog wel een verzoek voor de Brabantse fans die naar hun show komen: "We willen wel zien dat ze er zijn. Dus laat op de een of andere manier even zien dat Brabant goed vertegenwoordigd is", zegt Kees.