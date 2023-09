Scootmobiel valt om op kruising, man ernstig gewond

Een man in een scootmobiel is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt op de kruising van de Veldmaarschalk Montgomerylaan met de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven. Volgens de politie negeerde het slachtoffer vermoedelijk een rood verkeerslicht.

Toen hij een stadsbus zag aankomen, zou hij geprobeerd hebben uit te wijken. Daarbij sloeg de scootmobiel om en werd hij eruit geslingerd. Het slachtoffer raakte de bus niet, maar kwam volgens een 112-correspondent met zijn hoofd op de busbaan terecht. Traumahelikopter

Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, verleenden meteen eerste hulp. Door de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op een groenstrook naast de weg. Nadat de man was gestabiliseerd, werd hij met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De arts van de traumahelikopter ging mee in de ambulance.

De komst van de traumaheli trok veel bekijks (foto: SQ Vision).

Het ongeluk gebeurde rond acht uur zaterdagochtend (foto: SQ Vision).