Man bewust overreden in Breda, twee verdachten opgepakt

Een man is vrijdagnacht in Breda overreden door twee mannen in een auto. Volgens de politie gebeurde dat 'vermoedelijk bewust'. Het slachtoffer is een man van 58 uit Wernhout.

Twee mannen van 20 en 27 zijn zaterdagochtend opgepakt, ze worden verdacht van poging tot doodslag. De aanrijding gebeurde op een klein bedrijventerrein aan de Kleine Krogt in Breda. "Wat er precies gebeurd is en hoe is onbekend en is deel van het onderzoek", zegt een politiewoordvoerster. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten zitten vast voor verder onderzoek.