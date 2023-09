Hotel ontruimd nadat chloor in contact komt met zwavel in wellness

Chloor en zwavel hebben zaterdagochtend voor een ontruiming van het Fletcher Hotel in Helmond gezorgd. De twee stoffen kwamen met elkaar in aanraking in het wellnessresort in het hotel en dat zorgde voor een chemische reactie. Zo'n honderd gasten moesten halsoverkop ut het gebouw.

De chemische reactie ontstond toen tien liter chloor in contact kwam met zwavel. Zes mensen werden door ambulancepersoneel nagekeken na het inademen van dampen. De Scheepsboulevard in Helmond, waar het hotel en de wellness zijn gevestigd, werd tijdelijk afgezet. Hulpdiensten kwamen massaal naar het hotel. Korte tijd later konden gasten weer naar binnen. Het BLUE Wellnessresort zit in hetzelfde gebouw als het Fletcher Hotel.

Vanwege de dampen werden zo'n honderd mensen uit het Fletcher Hotel gehaald (foto: SQ Vision).