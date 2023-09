Brabantse kandidaat-lijsttrekker 50PLUS door politie buitengezet op congres

Gerard van Hooft, de kandidaat-lijsttrekker van 50PLUS uit Heusden, is zaterdagochtend door de politie weggehaald van het partijcongres in Ede. Van Hooft lag al enige tijd in de clinch met het bestuur over wie de lijsttrekker moest worden. Hij werd aanvankelijk uit de partij gezet, maar was zaterdag toch op het congres.

Van Hooft kan nog maar nauwelijks geloven wat er eerder op de ochtend is gebeurd: "Agenten hebben me tussen hun armen genomen en naar buiten gesleurd. Dit heeft niks met 50PLUS te maken."

Het gedoe begon een paar weken geleden, toen Van Hooft stopte als bestuurslid. Hij was het niet eens met het feit dat Jorien van den Herik de nieuwe voorzitter werd, en sprak in het AD van een 'Rotterdamse coup' bij de partij. Hij spande zelfs een kort geding aan tegen de benoeming van Van den Herik.

Nadat de Brabantse politicus zaterdag door de politie was weggehaald van het congres, liet ook de nieuwe voorzitter Van den Herik weten te stoppen als voorzitter.

Van Hooft wilde na zijn vertrek uit het bestuur wel lijsttrekker van 50PLUS worden, maar het huidige bestuur deed er volgens hem 'alles aan om me uit de vergadering te weren'. Zo werden volmachten van leden ongeldig verklaard en werden sommige leden van het congres geweigerd, zegt Van Hooft.

'Veel draagkracht'

Naast Van Hooft, wilde ook de Rotterdamse Ellen Verkoelen lijsttrekker worden. "Het maakt mij niet uit wie de lijsttrekker wordt. Maar ik heb veel draagkracht binnen de partij. Ik was er penningmeester, voorzitter en campagneleider", zegt hij.

Zo lang als 50PLUS bestaat, zo lang is er ook al gedoe in de partij. "We zijn oudere mensen met sterke meningen, maar uiteindelijk vinden we elkaar altijd", zegt Van Hooft, die beduusd op een parkeerterrein in Ede staat, vlakbij de plek waar het congres van 50PLUS werd gehouden.

Nog lijsttrekker?

Of Van Hooft nog lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen, weet hij zelf ook niet. "Daar durf ik geen uitspraken over te doen", zegt hij. "De liefde voor 50PLUS zit heel diep. Het is óf deze lijst, of geen lijst."

Door alle chaos is het congres inmiddels voorbij. "Gesloten zonder verkiezingsprogramma en lijsttrekker", zegt oud-partijprominent Geert Dales, die bij het congres aanwezig was, op X. Nadat de politie twee keer was opgetrommeld, is besloten om het congres stop te zetten. "Leden druipen af", zegt Dales.

Enkele weken geleden was Gerard van Hooft nog enthousiast over het partijcongres.