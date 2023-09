Klimaatactivisten bekladden ING-kantoor in Eindhoven met olie

Vastgeketend en met olie op de wangen zitten de demonstranten van Extinction Rebellion zaterdagmiddag bij het ING-kantoor in de Eindhovense binnenstad. Ze houden een protest tegen fossiele subsidies en de fossiele industrie. De demonstranten hebben de ramen van het gebouw met olie besmeurd.

'Tem de leeuw', is er met graffiti op de grond gespoten. De actie is in het verlengde van de protesten die de afgelopen weken plaatsvonden op de A12. bij Den Haag. Klimaatorganisatie Extinction Rebellion vindt dat de overheid moet stoppen met fossiele subsidies, omdat het investeren in olie, kolen en gas uiteindelijk slecht is voor het milieu. "Maar niet alleen de overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid, ook banken hebben dat", zeggen de activisten.

Investeren in fossiele industrie

ING investeert jaarlijks vijf miljard in de fossiele industrie, wat een doorn in het oog is van de klimaatorganisatie. De bank heeft weliswaar al een paar projecten rondom olie- en gaswinning afgebouwd, maar dat gaat volgens de klimaatdemonstranten te langzaam. Het langzaamst van alle banken, vinden ze. "We roepen ING daarom op om haar verantwoordelijkheid te nemen en om per direct te stoppen met de financiering van de fossiele industrie", schrijven ze.

Het besmeuren en bezetten van het ING-kantoor in Eindhoven is onderdeel van een landelijke actie. Ze geven de olie 'symbolisch terug aan de ING' en bekladden de ramen. "En we blijven aanwezig totdat onze eis is ingewilligd."