Het blijft droog en zonnig weer, onze weerman weet voor hoe lang

Voor liefhebbers van nazomerweer is het deze dagen genieten. "We houden het droog en de hoofdmoot is zonneschijn", vertelde Johnny Willemse van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

De temperatuur komt deze zaterdag uit op 19 of 20 graden. "Daarbij staat er heel weinig wind, dat maakt het echt lekker buiten."

Ook zondag mogen we ons verheugen op veel zonneschijn. "Misschien staat er dan wel ietsje meer wind", zegt Willemse. "Maar de temperatuur is dan een stuk hoger: 23 of 24 graden. Dan is het echt nazomer. Begin oktober is een graad of 17 gebruikelijk. Daar zitten we dan ver boven."

Buien op dinsdag

Begin komende week houden we volgens Johnny heel aardig weer. "Enige uitzondering daarop is dinsdag. Dan trekt een aantal buien over de provincie. Het is dan zeker niet koud, maar dat wordt wel een wisselvallige dag", zegt Willemse.

"De andere dagen van de komende week houden we droog weer met zonneschijn. Waarbij het maandag echt zomers wordt. Dan kan het 25 graden worden in de provincie. Later in de week daalt de temperatuur iets, naar 20 of 21 graden."

