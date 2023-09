Broer- en zusdag: dit zijn jullie mooiste en bijzonderste verhalen

Familie kies je niet, maar je kunt er natuurlijk ook maar net geluk mee hebben. De een is beste vrienden met zijn broer of zus, de ander kan zijn DNA-partners eigenlijk niet luchten of zien. Dit zijn de verhalen van Brabantse broertjes en zusjes die toch wel een hele bijzondere gezinssituatie hebben.

"Eigenlijk kwam uit wat ik altijd had gewild", blikt Dymphie terug. Ze vroeg namelijk elk jaar een broertje of zusje voor haar verjaardag. "Niet lang daarna woonde ik de eerste groepsontmoeting bij, met mijn tien halfbroers en -zussen. Dat is heel veel om te verwerken, maar je ziet ook veel gelijkenissen. In je uiterlijk, maar vooral ook innerlijk. We doen in ons werk bijvoorbeeld allemaal iets met kinderen."

Dymphie van der Dussen (24) uit Tilburg kwam erachter dat ze 10 halfbroers en -zussen heeft Neem Dymphie, die tot haar 21ste altijd heeft gedacht dat ze enig kind was. "Tot ik in 2021 hoorde dat ik eigenlijk de dochter van een zaaddonor ben", vertelt ze. Op dat moment stond haar wereld een beetje op z'n kop. Ze was geen enig kind meer, maar bleek ruim tien halfbroers en -zussen in de provincie rondlopen. Inmiddels blijken dat er zelfs meer dan twintig te zijn.

Samen houden ze enorm van Hollandse muziek en, jawel, gezelligheid. "André Hazes, feesten en veel lachen", somt ze op. "Als er iets is, belt hij me altijd op en andersom. We hebben dezelfde humor en spreken dezelfde taal."

Diana van Nederkassel (53) uit Etten-Leur kroonde haar neefje tot broer En zoals Dymphie het gedeelde DNA opeens in haar schoot geworden kreeg, zo koos Diana er min of meer voor om haar neefje Fred aan te nemen als broer. Met zo veel woorden is het niet gegaan, trouwens, maar ze voelt het wel echt zo. "Nadat hij ging scheiden zijn we samen op vakantie geweest en sindsdien zijn we superclose. Ik noem hem mijn reservebroer", grinnikt ze. "Ik heb er gewoon een extra."

Beau Frijters (18) uit Breda woont met haar zussen, broertje, schoonbroers en neefje in één huis

"We wonen er nu met z'n tienen", vertelt Beau. Het is een gezellige boel in huize Frijters, waar drie generaties onder één kap wonen. Het gezin is enorm hecht. Zodanig zelfs, dat Beaus zusjes met hun partner gewoon weer in Hotel Mama besloten te gaan wonen. "Het zijn vooral de kleine dingen en de spelletjes die we doen. Het is hier lachen, gieren, brullen."

Maar dat is ook wel eens anders geweest in het gezin van Beau. Dat ze zo hecht is met haar zussen en broertje, komt onder andere omdat ze al twee zusjes verloren is. Een tweeling, die nu 17 zou worden. "We hebben als gezin veel meegemaakt, maar tijdens al die tegenslagen hebben we elkaars handen altijd vastgehouden. Samen houden we elkaar sterk."