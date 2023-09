PSV mist veel kansen, maar wint toch van FC Volendam

PSV heeft zaterdagavond met 3-1 gewonnen van FC Volendam. In eigen huis liet het na om een grotere uitslag weg te zetten en liet de ploeg van Peter Bosz het toch nog even spannend worden. Door de zege blijft de Eindhovense ploeg nog altijd foutloos in de Eredivisie.

PSV heeft ook zijn zevende wedstrijd in de Eredivisie winnend weten af te sluiten. Maar waar de afgelopen weken de Eindhovense ploeg vrij eenvoudig tot scoren kwam, viel dat zaterdagavond vies tegen.

Zeker na de vroege voorsprong ging iedereen in het stadion er maar eens goed voor zitten. Noa Lang zette zelf de aanval op en bezorgde PSV de voorsprong met een verwoestende uithaal. Je kunt wel vraagtekens zetten bij het optreden van de Volendamse doelman.

Matige afwerking

Daarna ontbrak het bij de Eindhovense ploeg aan scherpte en een goede eindpass. Het vergat de voorsprong verder uit te breiden. Dat lukte wel snel in de tweede helft. Op aangeven van Malik Tillman, de middenvelder had een basisplaats, scoorde Guus Til de tweede Eindhovense treffer.

Maar ook daarna verprutste PSV weer veel momenten. Dat het een kwartier voor tijd nog een beetje spannend werd had het helemaal aan zichzelf te danken.

Strafschop Volendam

Olivier Boscagli haalde Lequincio Zeefuik onderuit in het zestienmetergebied. FC Volendam kreeg dus een penalty. Deze werd feilloos binnengeschoten door Calvin Twigt. 2-1 met nog een kwartier te spelen. Echt spannend werd het niet meer voor het doel van PSV mede ook door nog een late rode kaart aan Volendamse zijde. Ook daarna bleef PSV kansen missen. Onder andere invaller Ricardo Pepi kreeg nog twee opgelegde kansen. Toch werd er nog één keer gescoord. Malik Tillman zette de 3-1 eindstand op het scorebord.

De ploeg van Peter Bosz is nog altijd foutloos is in de Eredivisie. Toch zal de trainer niet tevreden zijn over vooral het aanvallende spel van zijn ploeg. Dat het in het laatste kwartier nog spannend werd is op geen enkele manier goed te praten. Dinsdag wacht de tweede wedstrijd in de Champions League. Sevilla komt dan op bezoek in het Philips Stadion.