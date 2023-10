Anne snelwandelt een record dat niet bestond: 'Hardlopen is makkelijker'

Anne van Andel (33) uit Drunen doet aan snelwandelen. En ze heeft zondagmiddag een bijzonder Nederlands record neergezet. In 3 uur en 40 minuten liep ze 35 kilometer tijdens het NK snelwandelen in Tilburg. Het was voor het eerst dat er een record op die afstand bij de vrouwen werd geregistreerd. Na afloop plofte ze uitgeput in het gemaaide gras en schoot direct de kramp in haar been. “Waarom doe ik dit toch”, lachte ze.

Leon Voskamp Geschreven door

De liefde voor snelwandelen komt door het thuisfront. “Mijn ouders wandelden veel en ik ben dat ook gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld meerdere keren aan de Nijmeegse Vierdaagse meegedaan. Vervolgens ben ik bij atletiekvereniging DAK in Drunen met snelwandelen gestart en van het één komt het ander. Ik probeer iedere keer het beste uit mezelf te halen. Kijken hoe ver ik kan komen en wat mijn lichaam aankan.” Nee, supersnel naar de supermarkt wandelen, dat gaat wat te ver. Maar wel steekt ze veel uren in haar sport. “De ene keer op de atletiekbaan, een andere keer op een fietspad, je kan overal snelwandelen. Ik wandel nu wel wat minder dan voorheen, maar dat komt omdat ik een marathon wil gaan rennen. Ik heb één lichaam en moet keuzes maken.” Het snelwandelen en hardlopen is qua techniek een groot verschil. Bij snelwandelen heb je altijd één voet aan de grond, terwijl je rennend 'zweeft'. Verder is een bepaalde techniek vereist, waarbij de knie pas gebogen mag worden als het been recht onder het lichaam staat. “Ik vond de techniek in het begin supermoeilijk.”

"Hardlopen is technisch veel makkelijker."

“Hardlopen is technisch veel makkelijker. Er is bovendien niemand die controleert of je het goed doet. Tijdens het snelwandelen moet je ondanks je vermoeidheid constant alert op de techniek blijven. Een foutje kan je een straf kosten.” Acht keer pakte Anne de al nationale titel. Een negende gouden medaille kwam er zondag op de wielerbaan in Tilburg niet. “Ik kon meedoen om de prijzen bij de 20 kilometer, maar wilde net als de mannen 35 kilometer lopen. Sinds 1 januari 2023 kun je bij de vrouwen een erkend Nederlands record neerzetten op die afstand. Er stond nog geen record in de boeken, maar ik wilde een scherpe tijd lopen." Al is ze niet helemaal tevreden. "Vanwege de warmte en omdat ik wat minder heb getraind viel mijn tijd wat tegen.” Naast Anne kwamen zo’n zestig snelwandelaars in actie, waarbij een groot deel streed om de Nederlandse of Belgische titels. Ook waren er deelnemers uit negen andere landen die veelal aan de kortere afstanden meededen. Bij de mannen op de 35 kilometer was er een Brabantse winnaar. “Voor het eerst, de laatste jaren werd ik vijfde”, aldus Edwin van Wijngaarden uit Hank. “Ik ben begonnen met wandelen, maar vond dat het sneller kon. Snelwandelen is zo leuk, jammer dat weinig mensen het doen. Binnen een jaartje heb je de techniek onder de knie.”