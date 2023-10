Hooibrand in Den Bosch laait weer op, opnieuw veel rook

De hooibrand in het Bossche Broek, die zondagavond voor rook- en stankoverlast zorgde in Den Bosch, is maandagochtend opnieuw opgelaaid. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer is de hooistapel al de hele ochtend aan het blussen.

De brandweer was zondag tot in de nacht bezig met blussen. Er is minder maandag minder rook te zien, maar de rook trekt wel weer richting het centrum. Het Bossche Broek ligt aan de rand van de stad. Maaisel

Het gaat specifiek om een heel grote stapel maaisel. Zondag vroeg in de avond vatte die vlam bij het Bossche Broek bij Den Bosch. Dat veroorzaakte grote stinkende rookwolken die over de stad trokken. Rond een uur 's nachts was de situatie onder controle. Maandagochtend begon het maaisel weer wat te smeulen en trok de rook weer op. De berg gemaaid gras ligt aan de Donkerhooiweg, middenin het Bossche Broek. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. "Het zou door broei kunnen komen", liet de brandweer zondag weten. Hier is te zien hoe de rook zondag richting de binnenstad trok.

De huidige situatie (foto: SQ Vision).