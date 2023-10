Kanopolo is niet voor watjes: 'Schouder uit de kom is geen uitzondering'

Bang voor een stootje moet je niet zijn. Je mag over een andere boot heen varen, je mag elkaar omduwen: eigenlijk mag heel veel bij kanopolo. In Helmond zijn de beste meiden van Europa actief in het ‘rugby op het water’. “Het is een sport voor bikkels.”

Het is een heerlijke nazomeravond, maar dan in de herfst. De vogels zoeken een plekje in de bomen, iets verderop laat een man zijn hond uit. Het is stil langs de Kanaaldijk in Helmond, maar dat verandert als de kanopoloërs het water ingaan. “Op de training doen we het rustig aan, je moet eens bij wedstrijden komen kijken”, zegt een speler.

Kanopolo is in Nederland geen bekende sport, maar we zijn er wel goed in. Bij het EK onder 21 jaar wonnen de Nederlandse vrouwen onlangs goud door het favoriete Duitsland te verslaan. Van de achtkoppige selectie komen er zes speelsters van HWC De Helmvaarders in Helmond.

“In het hol van de leeuw winnen, lekkerder kon niet”, zegt Jelske Kuijpers (18) uit Helmond. “De tribunes in Berlijn zaten vol met Duitse fans en we zagen wat plukjes oranje. Dat we dan uiteindelijk goud winnen en keihard het volkslied mee mochten zingen was geweldig.”

Maar wat is kanopolo eigenlijk? Met een team van vijf spelers moet je een bal in een twee meter hoog doel gooien. Er is veel toegestaan om een doelpunt proberen te voorkomen. Zo mag je bijvoorbeeld degene die de bal in bezit heeft, via de schouder omgooien. Je mag zelfs over elkaars kajak varen, als dat maar in een vloeiende beweging gebeurt.