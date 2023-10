Thomas heeft downsyndroom maar loopt de 10 kilometer als een speer

Thomas Voorhoeve (19) uit Eindhoven heeft het syndroom van Down. Maar Thomas heeft vooral een missie. Hij wil de tien kilometer lopen tijdens de 39e marathon van Eindhoven. Niemand gaat hem tegenhouden. "Ik kan dit. Makkelijk."

Het is een warme maandagavond in september. Trots kijkt atletiektrainer Ben naar Thomas, die als een speer over de atletiekbaan in Eindhoven dendert. Vol overtuiging, zoals iedere maandag. Dat schema mag je inmiddels gerust routine noemen. Ja, Thomas heeft het syndroom van Down. Maar Thomas heeft ook discipline.

“Hij komt er wel. Op z’n tandvlees als het moet.”

Thomas traint sinds januari bij atletiekvereniging Eindhoven Atletiek aan het Dirkxpad. “Hij doet het geweldig”, zegt coach Ben van der Plas. “Ik had nooit gedacht dat hij zo ver zou komen, maar hij is zó enthousiast. Nee, die komt er wel. Op zijn tandvlees als het moet." En niet alleen bij de atletiekvereniging zijn ze trots op Thomas. Ook Daniëlle Voorhoeve-Schurgers, zijn stiefmoeder, glundert als ze vertelt over de sportieve prestaties van Thomas. Daniëlle loopt zondag de tien kilometer met Thomas mee. “Ik kan hem bijna niet meer bijhouden”, lacht Daniëlle tijdens de training. Samen trainen ze al maanden om de tien kilometer goed en veilig te kunnen lopen. “Het gaat boven verwachting. Hij doet het echt heel erg goed", vertelt Daniëlle trots. "Mooi om te zien." Dat iemand met downsyndoom zo'n sportieve prestatie neerzet, is zeker niet vanzelfsprekend. Mensen met het syndroom van Down hebben een net iets andere lichaamsbouw, legt Danielle uit. "Dat maakt hardlopen moeilijker voor ze. Lichamelijk heeft Thomas gelukkig weinig van de problemen die je vaak ziet bij andere mensen met Down."

“Ik ga het zeker halen.”

Mentaal is het hardlopen daarentegen een fikse uitdaging voor Thomas. "Hij kan zich niet zo goed op taken focussen. Zeker niet lang achter elkaar. Hij is heel abrupt op dingen uitgekeken. Dat hij het hardlopen al zo lang zó leuk vindt, dat is echt dikke winst. Dat alleen al is een soort mega-overwinning voor hem.” Thomas vindt het vooral spannend, al is hij bekend met de marathondag. Vorig jaar liep hij als deelnemer de vijf kilometer van de Eindhovense marathon. “Ik voelde me toen heel fijn”, zegt Thomas. “En trots en goed.” Die afstand wil hij komende zondag dus verdubbelen. Volgens zijn coach wijst alles erop dat dat moet lukken. “Thomas is lief en aardig, maar hij luistert ook heel goed. Hij doet precies wat je zegt en is daarom heel goed te trainen. Dat komt zondag helemaal goed.” Of Thomas dat zelf ook denkt? “Easy”, beantwoordt hij die vraag. “Ik ga het zeker halen.” Alles rond de marathon van Eindhoven is zondag te volgen in een liveblog én een livestream op de website en app van Omroep Brabant.

Thomas tijdens de marathon vorig jaar.