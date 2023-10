PSV'er Jordan Teze valt door de mand, vinden Willy en René: 'Om te huilen'

Na zeven wedstrijden in de Eredivisie is PSV nog zonder puntenverlies. Tegen Volendam zagen clubiconen Willy en René van de Kerkhof basis-debutant Malik Tillman als grote uitblinker om wie trainer Peter Bosz al niet meer heen kan. Maar ook zagen zij verdediger Jordan Teze niet voor het eerst dit seizoen door de mand vallen. "Als je die jongen tien minuten op het veld gaat volgen om te zien wat hij allemaal fout doet, dan begin je te huilen", zegt René. "Het is niet te geloven!"

Broer Willy is in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant al even kritisch op Teze. "Positioneel is hij heel erg zwak. Hij kijkt niet om zich heen en hij laat de linksbuiten maar lopen zoals hij loopt. En als er een gat valt dan weet hij niet wat hij moet doen. Hij doet maar wat." Wel geven de gebroeders toe dat Teze wel een paar mooie assists heeft gegeven op Luuk de Jong. "Maar dat is dan ook het enige.", vindt Willy. "Hij schiet ook nog van dertig meter op doel. Dan denkt-ie dat hij Van der Kuijlen is, maar die bal komt op de tweede tribune terecht."

Beste man van het veld

Veel positiever zijn de Kerkhofs over Malik Tillman die voor het eerst in de basis stond. "Hij is nog jong, maar lijkt al heel ervaren", zegt Willy bewonderend. "Hij is sterk aan de bal, dominant en schuwt voor en achter het duel niet. Een heerlijke speler om naar te kijken." René is het daar volmondig mee eens. "Tillman was de beste man op het veld. Ik denk ook dat Bosz tegen Sevilla niet om hem heen kan."

Wat René betreft gaat Bosz de komende tijd vasthouden aan een vaste basis. "Dan komt er veel meer vastigheid in het team." Over die basis zijn de gebroeders het verrassend genoeg eens: Benitez in de goal, achterin, Dest, Ramalho, Boscagli en Van Aanholt. Midden Schouten, Veerman en Tillman en voorin Bakayoko, De Jong en Lang. "Lozano en Bella-Kotchap hebben me nog niet overtuigd", zegt René. "En Saibari is er dan voor het laatste half uur. Gelukkig mag je tegenwoordig ook vijf keer wisselen."

Nieuw stadion of niet?

Van de week is er bij PSV ook gespeculeerd over de toekomst, waarbij de bouw van een nieuw stadion op een andere plek niet is uitgesloten. "PSV speelt hier al 110 jaar en de grond is dus een beetje heilig net als bij Feyenoord", zegt Willy. "Maar je moet het ook zakelijk bekijken. Als je tienduizend man extra kwijt kunt, moet je zien wat dat voor extra inkomsten geeft!" René ziet dat niet zitten. "Je kunt hier in het stadion nog makkelijk een paar duizend man extra kwijt. En 40-duizend is voor PSV echt genoeg."

Bij de suggestie van Willy dat PSV misschien ook ooit een dak op het stadion moet nemen, verslikt René zich bijna. "Een dak? Ooit dacht Jurrie Koolhof een keer voor ons te scoren en toen bleef de bal in de blubber liggen. Dat hoort toch ook bij voetbal?" Maar dat vindt Willy weer onzin. "Natuurlijk niet man! Je moet toch in de beste accommodatie spelen?" In de podcast bakkeleien de gebroeders gezellig verder en er komt ook nog een fles bubbeltjes op tafel..