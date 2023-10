Fietser (84) raakt ernstig gewond na botsing met motor

Op de Rouppe van der Voortlaan in Ulvenhout is maandag rond middaguur een driewielige motor met een 84-jarige Bredanaar op een fiets gebotst. De fietser is daarbij zwaargewond geraakt.

Zowel de fietser als de motorrijder, een 39-jarige man uit Breda, zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde een traumahelikopter dichtbij de plek van het ongeval. De Rouppe van der Voortlaan loopt door het bos bij Ulvenhout en is afgesloten voor onderzoek.