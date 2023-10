Anne vindt mortiergranaat: 'Steek niet zomaar spade in de grond'

De kale maisakkers vormen iedere herfst weer een uitdagend jachtveld voor speurders met een metaaldetector. Ook voor Anne en Jeroen uit Tilburg. Zaterdagavond kamden ze de bodem uit rond Berkel-Enschot. Ze vonden een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kan niet genoeg hiervoor waarschuwen: "Munitie is munitie, het blijft ook na 80 jaar gevaarlijk."

"We zijn zaterdagavond in het donker met onze metaaldetectoren op pad gegaan. Dat vinden we leuk om te doen", zegt Jeroen van Gool. Hij en zijn vriendin Anne Boeder uit Tilburg gingen een paar honderd meter verderop in het naburige Berkel-Enschot speuren op een akker waar overdag het mais was gehakseld.

"We gaan voor munten, liefst gouden. Maar deze keer vonden we binnen een paar minuten twee kogels" , zegt Jeroen. Terwijl hij de vondst onderzoekt, is Anne al een stuk verder. Als haar detector begint te piepen, is dat het sein om te gaan graven. "Ik ben me bewust van de risico's. Dus ik steek niet zomaar een spade in de grond. Ik haal laag na laag met grond weg", zegt Anne.

"Toen ik eraan kwam, had ze al iets in haar handen. We kwamen allebei al snel tot de conclusie dat het een bom was of zoiets", herinnert Jeroen zich. Het tweetal belde de politie, die belde met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en toen werden foto's uitgewisseld met een explosievenexpert. Jeroen en Anne kregen het advies om de mortier met zand af te dekken en de vindplek te markeren.

Het aantal explosieven uit de Tweede Wereldoorlog dat wordt gevonden, neemt ieder jaar een beetje af. De EOD krijgt jaarlijks zo’n 2.500 meldingen van explosieven en diverse meldingen van verdachte pakketjes en geïmproviseerde explosieven. Het overgrote deel bestaat uit gevonden oorlogsmunitie. Meestal loopt dat goed af, soms ook niet. Vooral als mensen oude, verroeste oorlogsmunitie mee naar huis nemen.

In Brabant liggen de meeste onontplofte projectielen in en rond de plaatsen Eindhoven, Overloon, Gilze en Rijen, Woensdrecht en Kapelsche Veer. Gebieden waar veel gevochten is.