Noa Lang maakt hartje voor jonge fan Shania: 'Heel lieve jongen'

Een hartje van PSV-voetballer Noa Lang, speciaal voor Shania uit Eindhoven. Zaterdagmiddag bij de spelersbus vroeg de jonge PSV-fan Shania Berger uit Eindhoven aan haar idool of hij een hartje voor haar wilde maken als hij 's avonds zou scoren. En dat gebeurde, maar Shania had het hartje van Noa Lang niet meer verwacht. "Ik kreeg zoveel berichtjes van mensen die het hadden gezien."

Shania kwam met vrienden langs het stadion en zag dat de spelers eraan kwamen. "Ik zei, we wachten hier even. Noa maakte foto's met de fans en gaf handtekeningen. Hij kwam toen bij ons en ik vroeg hem of hij een hartje wilde maken als hij tegen Volendam scoorde. Maar hij draaide zich net om, dus ik wist niet of hij het gehoord had," vertelt Shania.

's Avonds toen ze rond kwart over zeven bij haar tante aankwam om Studio Sport te kijken, kreeg ze antwoord. "Ze vertelde meteen dat Noa na zijn goal een hartje had gemaakt en bij een interview gezegd had dat het voor mij was. Daarna opende ik mijn telefoon en zag ik alle berichtjes."