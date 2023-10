Schreeuw om aandacht voor depressieve jongeren: 'Erover praten helpt'

Een jongen of een meisje in een knalgele regenjas zit terneergeslagen voorovergebogen met het hoofd tussen de knieën. Dit beeld van 2,5 meter hoog en 4 meter lang vraagt sinds maandagmiddag in Breda om aandacht voor depressiviteit. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder dertig jaar.

Een jonge vrouw herkent zichzelf in het beeld. Ze was lange tijd depressief en kampte met zelfmoordgedachten. "Vooral die knalgele, bijna vrolijke jas. Want naar de buitenwereld wil je laten zien dat alles goed gaat. Maar van binnen worstel je met je zwarte gedachten. Je zit in je schulp. Maar juist door erover te praten met de juiste mensen kom je eruit."

Een paar tienermeiden lopen het plein op en reageren meteen. "Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met social media. Wat mensen over je zeggen en denken. Door social media ga je heel erg aan jezelf twijfelen, of je wel goed genoeg bent. Ik vind het wel goed dat dit beeld daar aandacht voor vraagt."

"Veel mensen voelen zich alleen staan in deze maatschappij", zegt een andere passante. "Erover praten zal wel helpen, maar je hebt in de maatschappij een sociale verbondenheid nodig. We kijken te weinig naar elkaar om." En daar is kunstenares Saskia Stolz het helemaal mee eens: "Je kunt ook gewoon iemand vragen of het wel goed met hem of haar gaat. Een heel simpele vraag. Maar hoe vaak stel die aan iemand?"

De kunstenares wil depressiviteit bespreekbaar maken: "Gemiddeld maken 24 jongeren per maand in Nederland een einde aan hun leven. Het is echt een groot probleem dat veel jongeren niet goed in hun vel zitten. En als je daar niet goed mee omgaat, dan kan het dus verkeerd aflopen."