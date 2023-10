Broers hebben geen ijs in hun bloed, maar zijn toch kanjers op de schaats

Altijd zon, mooie stranden en blauw water. Schaatsen is niet het eerste waar je aan denkt bij Curaçao. Geophrey (16) en Ramzi Coenraad (13) hebben deels Antilliaans bloed en zijn gek op ijs. De broers uit Goirle zijn talentvolle langebaanschaatsers. “En dan hebben we via onze moeder ook nog Marokkaans bloed, niet bepaald een schaatsland”, zeggen ze lachend.

Het is een gezellige boel in huize Coenraad in Goirle. Een echt sportgezin, waarbij de twee zussen van Geophrey en Ramzi ook schaatsen. “Maar die doen het vooral omdat ze het leuk vinden, het zijn geen grote talenten”, aldus hun moeder Warda. De liefde voor schaatsen begon allemaal dankzij een paar skeelers van Geophrey: “Ik kon dat blijkbaar heel goed. Mijn moeder heeft me vervolgens bij IJsclub Tilburg op schaatsen gezet. Dat vond ik leuk en ik bleek talentvol te zijn.” Zijn broer Ramzi volgde zijn voorbeeld. “Ik stond te kijken bij een training en wilde het ook eens proberen. Van het één kwam het ander.”

"Ik ben vaak weg, je moet wat voor de topsport over hebben."

Twee sporttalenten in het gezin betekent dat het plannen soms best een uitdaging is. Moeder Warda is naar eigen zeggen de ‘agenda in huis’. De afgelopen weken heeft ze haar oudste zoon weinig gezien, aangezien hij tien dagen op trainingskamp in Heerenveen was. “Ik heb veel getraind en twee weekenden aan wedstrijden meegedaan, zoals afgelopen weekend het NK voor clubteams. En zo ben ik wel vaker weg, je moet wat voor de topsport over hebben."

"Als ik iets geleerd heb, geef ik dat door aan mijn broer."

Als broers helpen ze elkaar waar ze kunnen. Geophrey: “Ik heb als schaatser al wat meer meegemaakt en kan Ramzi steunen met mijn ervaring. Als ik bijvoorbeeld nieuwe dingen heb geleerd of ontdekt, dan geef ik dat door aan hem. Voor mij goed, voor hem ook goed.” Zien we de broers in de toekomst op televisie bij de kampioenschappen? Ramzi: “Dat zou mooi zijn, al is het moeilijk inschatten hoe het gaat lopen. Ik ben nog jong en heb nog geen favoriete afstand. De komende jaren wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen.”

"Je kan tijdens een sprint alles geven."

Geophrey maakt deel uit van het talentteam Zuid van schaatsbond KNSB en doet het goed in de landelijke top. Hij houdt van de snelheid op het ijs. “Ik kon in de jeugd goed meekomen op de lange afstanden, maar mijn voorkeur heeft de sprint. Je kan in korte tijd alles geven en erg snel gaan. Om zo explosief mogelijk te zijn, doe ik ook aan onder andere krachttraining, wielrennen en hardlopen.” Ze hebben hetzelfde voorbeeld: voormalig wereldkampioen Dai Dai N'tab. Geophrey: “Hij komt uit Oisterwijk, niet ver van onze woonplaats Goirle. Ik kijk wel tegen hem op. Tijdens een trainingskamp heb ik hem in het echt gezien, maar het is niet zo dat ik hem vragen heb gesteld over zijn aanpak. Als we ooit het niveau van Dai Dai halen, is dat geweldig.”