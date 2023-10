Drugs, grondstoffen en afval gevonden in loods in Bosschenhoofd

De politie heeft maandag ruim vierduizend liter drugsafval ontdekt in een loods aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. Ze vond ook nog 250 kilo aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Daarnaast lag in de loods zo’n 53 kilo aan henneptoppen, drie kilogram hasj en 6,5 kilogram snoep met THC erin. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Na onderzoek

De politie ging het bedrijfsverzamelgebouw binnen na een onderzoek. Ze onderzoekt nog waar de gevonden spullen vandaan komen.