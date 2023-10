Chatten of beeldbellen omdat er te weinig huisartsen zijn: 'Onvermijdelijk'

Huisartsenorganisatie Stroomz gaat de digitale huisarts inzetten om de enorme groei van mensen in de regio Eindhoven aan te kunnen. De 7000 patiënten van Stroomz Orion zijn als eerste aan de beurt. Ze gaan voortaan beeldbellen of telefoneren met een huisarts. Of ze krijgen een tekstberichtje van de arts. “Over tien jaar is dit normaal,” zegt Pascale Voermans, bestuurder van de Eindhovense huisartsenorganisatie Stroomz met honderd huisartsen en meer dan 200.000 patiënten.

De digitale huisarts moet een oplossing zijn voor de enorme druk op de zorg in de regio Eindhoven. Naast het huisartsentekort en de vergrijzing heeft de regio Eindhoven ook te maken met veel expats die hiernaartoe komen. “We zijn al heel lang bezig met allerlei vernieuwingen om de enorme zorggolf die over ons heen komt, op te kunnen blijven vangen.”

Bij huisartsenpraktijk Stroomz Orion konden ze moeilijk mensen vinden voor de vacatures die openstonden. De digitale huisarts bleek de oplossing. De huisartsenorganisatie was in hightechregio Eindhoven al langer van plan om veel meer zorg digitaal te gaan verlenen. “Zo kunnen we hier meteen ervaring mee opdoen.”

Patiënten moeten voor spoedgevallen nog steeds het gezondheidscentrum of de huisartsenpost bellen. Voor vragen zonder spoed gebruiken ze een app waarin ze hun vraag stellen. Binnen een paar dagen krijgen ze een arts die met ze gaat beeldbellen of die telefoneert of een berichtje stuurt.



De 7000 patiënten van Stroomz Orion hebben voortaan te maken met de digitale huisartsenpraktijk Arene in Etten-Leur. “Ze zeggen dat 85 procent digitaal kan worden afgehandeld. We gaan ontdekken of dat ook hier geldt.” Arene gaat het een jaar doen.

Maar Eindhoven heeft ondertussen grootse plannen. De bedoeling is dat de stad een eigen digitale praktijk krijgt. “Dat kan een antwoord zijn op de groeiende bevolking in onze regio.”

De komende maanden gaat de Eindhovense digitale praktijk proefdraaien. “Op 1 januari willen we beginnen. Een heel belangrijk onderdeel is hoe je de mensen ondersteunt voor de digitale vaardigheden die er nodig zijn. Hoe maak je mensen wegwijs? Dat geldt ook voor onze professionals. Niet iedereen is heel digitaal vaardig.”