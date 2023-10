Bedrijf knoeit met laadbrieven bij export van kippenvlees

Een bedrijf in Brabant wordt ervan verdacht te frauderen bij de export van kippenvlees naar Afrika door te knoeien met met officiële laadbrieven. Daardoor leek het erop dat er goedkoper vlees werd verhandeld dan het geval was. Hierbij zou het bedrijf volgens de NVWA samenwerken met een bedrijf in de provincie Zeeland. Maandag heeft de toezichthouder onderzoek bij beide bedrijven gedaan. Rechercheurs hebben bedrijfsadministratie in beslag genomen.

Volgens de NVWA zou de ontvanger door deze fraude tot wel dertig procent minder importheffingen hoeven te betalen in het land van bestemming. Risico voor de voedselveiligheid

Deze vorm van fraude is een risico voor de voedselveiligheid, benadrukt de NVWA. Wanneer er iets mis blijkt te zijn met een levensmiddel, moet te achterhalen zijn waar het product vandaan komt en aan wie het is geleverd. Dit traceren wordt aanzienlijk moeilijker als bijvoorbeeld kippenvlees op officiële documenten wordt veranderd in runderpens. Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie. Door te frauderen met documenten, leveren de bedrijven een gunst aan hun klanten in het buitenland. Daardoor kunnen de bedrijven mogelijk meer exporteren dan bedrijven die zich aan de regels houden. Bovendien kunnen de betrokken bedrijven in het buitenland producten goedkoper aanbieden dan hun concurrenten. Zij betalen namelijk aanzienlijk minder importheffingen dan zij zouden moeten betalen. Deze vorm van fraude werkt corruptie in de hand, benadrukt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.