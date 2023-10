Kickbokser Rico Verhoeven na twee jaar klaar voor nieuw titelgevecht

Rico Verhoeven kijkt ernaar uit om weer de ring in te gaan. De wereldkampioen neemt het op 4 november in de Gelredome in Arnhem op tegen Tariq Osaro. Verhoeven zegt niet onder de indruk te zijn van de grote Nigeriaan. "Dit wordt een ander niveau voor hem", stelt de 34-jarige kickbokser uit Halsteren die bijna twee jaar niet in de ring stond na een knieblessure en operatie.

Verhoeven kwam eind 2021 voor het laatst in actie voor Glory, toen hij te sterk was voor Jamal Ben Saddik. Hij zou het aanvankelijk in maart opnemen tegen de Kroaat Antonio Plazibat, maar vlak voor de bekendmaking van het gevecht raakte de Nederlandse wereldkampioen geblesseerd aan zijn knie. "Toen dat gebeurde, had ik eerst een gevoel dat het wellicht een teken was. Dat dit het was. Maar na de operatie begon ik erover te denken en besloot dat ik op mijn eigen voorwaarden wil stoppen."

"Hij verdient een kans, maar dit is een ander niveau."