PSV pakt op het nippertje belangrijk punt tegen Sevilla na zinderend duel

Door een doelpunt van Jordan Teze in de laatste minuut van de blessuretijd heeft PSV nog een punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League. In eigen huis speelde het met 2-2 gelijk tegen Sevilla.

PSV moest dinsdagavond laten zien dat het goed genoeg was voor de Champions League. Sevilla, een directe concurrent om plek twee in de poule, kwam op bezoek in het Philips Stadion. En ondanks een onwennig begin nam de thuisploeg snel de controle over de wedstrijd, zonder echt gevaarlijk te worden. De Spanjaarden werden dat alleen bij slordigheden van de Eindhovenaren.

Die slordigheden werden na de rust uiteindelijk afgestraft door Sevilla. Vooral André Ramalho kende een zeer ongelukkige tweede helft. Na 52 minuten leverde hij de bal kinderlijk eenvoudig in en kon Adria Pedrosa scoren. PSV had daarbij één geluk. De verdediger van Sevilla had de bal met de hand aangeraakt en dus bleef het 0-0.

Zwak verdedigen

Aan de andere kant waren de Eindhovenaren via Malik Tillman en Noa Lang heel dichtbij de voorsprong. Laatstgenoemde raakte zelfs de paal. Maar aan de andere kant bleef de verdediging schutteren met Ramalho in de hoofdrol. Youssef En-Nesyri wist niet te profiteren van het niet dekken van de Braziliaan. Zijn schot raakte de lat.

De derde keer werd het zwakke verdedigen wél afgestraft door Sevilla. Een lange bal werd voor gekopt door Sergio Ramos waarna de in Breda geboren Nemanja Gudelj helemaal vrij kon binnenwerken. Niemand die de verdediger stond te dekken. 0-1.

Teze redt PSV

PSV was even aangeslagen maar ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Maar kansen afmaken bleef een probleem. Lang was zeer dreigend maar zijn schoten miste nipt de precisie. De Eindhovenaren werden vijf minuten voor tijd geholpen door Sevilla. Ramos maakte een overtreding op Tillman in het zestienmetergebied. Luuk de Jong wist de strafschop te benutten en zette PSV op gelijke hoogte.

Daar kon het publiek nog geen halve minuut van genieten, want vanaf de aftrap was het gelijk raak aan de andere kant. De Spanjaarden kregen vrije doorgang op rechts waarna Nesyri uit de voorzet raak kopte. Even leken de Eindhovenaren ook de tweede groepswedstrijd te gaan verliezen, maar Jordan Teze redde in de allerlaatste minuut van de blessuretijd een punt voor de Eindhovenaren. Hij wist de bal in de goal te tikken nadat hij de bal voor zijn voeten kreeg uit een vrije trap.

Een cruciaal punt aangezien Lens wist te winnen van Arsenal. De achterstand op plek 2 blijft drie punten, de Fransen zijn eind oktober de volgende tegenstander van PSV.