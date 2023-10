Rallyrijders proppen hun auto's vol met hulpgoederen voor Marokko

Jeffrey Otten uit Gemert werd vorige maand gegrepen door de beelden van de aardbevingsramp in Marokko. De rallyrijder ging daarop tot actie over en besloot hulpgoederen in te zamelen. Vrijdag gaat Otten in Marokko met zijn buggy oefenen voor de Dakar Rally en neemt hij alles mee. "Het is zo overweldigend veel dat ook andere teams hun wagens vol proppen."

"Je staat eigenlijk machteloos, maar ik heb toch een oproep op Facebook gedaan om hulpgoederen in te zamelen. Daarbij heb ik vermeld dat ik die dan zelf ga afleveren in Marokko. Daar moet ik toch heen, want ik doe vanaf zaterdag mee aan de Fenek Rally ."

"Ik werd enorm geraakt door de ellende van de aardbeving in Marokko", zegt Jeffrey Otten. "Ik moest daar iets mee. Zeker ook door het verdriet dat mensen van Marokkaanse afkomst in mijn bedrijf hebben met familie in het rampgebied. Dan komt het nog dichterbij."

Maar de opbrengst was zo groot dat dit toch niet helemaal lukte en Otten moest hulptroepen inschakelen. "Collega's die ook naar de rally gaan, nemen gelukkig ook het een en ander mee. En alles wat niet mee kan, geven we aan een imam uit de buurt. Die weet vast wel mensen die ook nog die kant op gaan."

"Wat er vervolgens gebeurde, was overweldigend", vervolgt de coureur en ondernemer uit Gemert. "In korte tijd stonden er vijf grote pallets van een meter of twee hoog afgeladen vol met allerlei spullen. Dozen vol schoenen, maar bijvoorbeeld ook tenten en veel kinderkleding. De mannen van ons magazijn vroegen op een gegeven moment of het onderhand niet genoeg was. We hebben vervolgens alles zo goed en zo kwaad tussen onze eigen spullen in de racewagen en de servicetruck gepropt."

Met zijn actie merkt Otten dat hulp bieden niet altijd even makkelijk gaat. "Je kan niet zomaar de grens over met al die spullen", legt hij uit. "Maar de organisatie van de Fenek Rally helpt mij gelukkig. Dat heb ik op voorhand kunnen regelen. Als we van de boot afkomen in Marokko tassen we de spullen over in een vrachtwagen die zij hebben geregeld en die levert ze af. De nodige stempels van de douane zitten er al op."

Otten zou de spullen graag zelf overhandigen in Marokko, maar dat blijkt niet mogelijk. "Het rampgebied is 1800 kilometer van de plaats waar wij de rally rijden en we mogen met de hulpgoederen ook niet verder dan de grens. Niet dat ik het rampgebied nou zo graag wil zien, maar dan weet ik in ieder geval dat de spullen goed terechtkomen. Dus helaas, meer dan dit kunnen we niet doen."