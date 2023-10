Hulp bij een hartstilstand is nooit ver weg, behalve in grensgemeenten

Noodoproepen voor vrijwilligers om te komen helpen bij een hartstilstand zijn in Brabant steeds succesvoller. Vorig jaar kwam bij bijna negen van de tien oproepen een vrijwilliger opdagen om een AED te bedienen. Dat was in 2019 nog zeven op de tien. Toch zijn er niet in alle gemeenten genoeg vrijwilligers om te helpen bij een noodoproep. Met name in grensgemeenten zijn er tekorten.

Dat blijkt uit cijfers van HartslagNu, de organisatie die de plaatsing en het gebruik van AED’s stimuleert. Woordvoerder Aart Bosmans vertelt dat het niet moeilijk is om vrijwilliger te worden. "Het kost je alleen tijd, vier uur om precies te zijn. Daarin wordt uitgelegd hoe het apparaat werkt en welke verschillende situaties je kunt verwachten."

Opkomst toegenomen

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dat is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand met een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen. Hoe eerder je een AED gebruikt, hoe groter de kans is dat iemand het overleeft. "Grofweg hanteren wij de regel dat iedere minuut van een hartstilstand de overlevingskans met 10 procent afneemt", legt Bosmans uit. "Dat betekent dus dat iemand na 10 minuten niet meer gered kan worden."

Een defibrillator wordt bij voorkeur bediend door burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en enige ervaring met zo'n apparaat hebben. Zij staan ingeschreven bij HartslagNu en kunnen als vrijwilliger worden opgeroepen. "Vanwege die cruciale eerste minuten is het belangrijk er veel vrijwilligers in de buurt van een AED wonen", benadrukt Bosmans nog eens.

Zorgen om Baarle-Nassau

Bij negen gemeenten zijn in 2022 bij alle AED-oproepen vrijwilligers komen opdagen. Opvallend is Heeze-Leende. Daar kwam in 2019 bij minder dan de helft van de oproepen een vrijwilliger opdagen, maar vorig jaar gebeurde dat bij alle oproepen.

De opkomst is het laagst in Baarle-Nassau. Daar kwamen in 2019 en 2022 slechts bij iets meer dan de helft van de oproepen een vrijwilliger opdagen. In Helmond, Bergeijk en Heusden meldden zich bij acht op de tien oproepen vrijwilligers.

Meer vrijwilligers nodig

Om te zorgen dat er meer vrijwilligers komen opdagen bij een AED-oproep, zijn er meer vrijwilligers nodig:

Bij een AED-oproep worden in steden honderd vrijwilligers opgeroepen in een straal van 500 meter rondom het slachtoffer. Er wonen meer mensen, maar die laten het ook vaker afweten waardoor je een grotere reserve nodig hebt.

In landelijke gebieden worden zestig vrijwilligers binnen twee kilometer opgeroepen. Omdat er minder mensen wonen per vierkante kilometer krijg je vanzelf minder vrijwilligers. Maar ze kennen elkaar beter en de betrokkenheid is groter. Die komen daardoor vaker op een melding af.

Die norm van zestig vrijwilligers per AED wordt in meerdere gemeenten niet gehaald. Zo zijn in Woensdrecht en Baarle Nassau bij meer dan de helft van de AED's te weinig vrijwilligers. Iets beter gaat het in Moerdijk, Alphen-Chaam en Bergeijk. Daar zijn bij ongeveer de helft van de AED’s meer dan zestig vrijwilligers.

In de kaart hieronder staat voor jouw gemeente hoeveel AED’s en vrijwilligers er zijn en wat de opkomst is. Je kan de kaart ook openen via deze link.