Vier gewonden bij steekpartij in supermarkt Den Bosch, een verdachte gepakt

In de Dunya supermarkt aan de Churchilllaan in Den Bosch zijn woensdagmiddag vier gewonden gevallen bij een steekpartij. Dat meldt de politie. Agenten verzamelen zich in de wijk Kruiskamp en maken jacht op de daders. De politie wist na een korte klopjacht een verdachte in te rekenen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Rond kwart voor vier uur werd alarm geslagen bij de meldkamer. Behalve de politie, kwamen ook meerdere ambulances naar de Churchilllaan. Een woordvoerder kan nog niets vertellen over de slachtoffers en de aard van hun letsel. Volgens hem verkeren wel alle slachtoffers buiten levensgevaar. En is duidelijk dat er gezocht wordt naar 'meerdere daders'. Agenten kammen de omgeving uit van de wijk Kruiskamp. Een politiehelikopter helpt bij de klopjacht en cirkelt boven Den Bosch en Vlijmen. Rond half zes werd een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van wie de leeftijd en woonplaats nog niet bekend zijn.