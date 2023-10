Vier mannen opgepakt voor steekpartij in supermarkt Den Bosch

De politie heeft vier mannen opgepakt voor een steekpartij in de Dunya supermarkt aan de Churchilllaan in Den Bosch. Daarbij vielen woensdagmiddag vier gewonden. Volgens de politie verkeren alle slachtoffers buiten levensgevaar.

Rond kwart voor vier uur werd alarm geslagen bij de meldkamer. Behalve de politie, kwamen ook meerdere ambulances naar de Churchilllaan. Van de vier slachtoffers moesten er twee naar het ziekenhuis. De andere twee gewonden konden bij de supermarkt worden behandeld door het ambulancepersoneel.

Agenten begonnen direct met een klopjacht naar de daders. Ze kamden de omgeving uit van de wijk Kruiskamp. Een politiehelikopter verleende daarbij assistentie. Rond half zes werd de eerste verdachte aangehouden. Hij probeerde op een fiets er vandoor te gaan.

Een half uur later maakte de politie de aanhouding bekend van nog drie mannen. Zij werden gearresteerd in een woning aan de Generaal Rosslaan in Den Bosch. Getuigen hadden de mannen zien vluchten in een auto. Dat voertuig stond voor de woning geparkeerd.

Van de vier verdachten is geen leeftijd of woonplaats vrijgegeven door de politie. Volgens getuigen zou een ruzie vooraf zijn gegaan aan de steekpartij. Daarbij raakten zowel medewerkers en klanten van de supermarkt gewond. De politie zoekt sporen en doet een buurtonderzoek om de toedracht te achterhalen.