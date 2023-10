Hans stopt na 63 jaar als Nederlandse Cliff Richard: 'Nu is stem nog goed'

Hans Emmerik uit Breda, de Nederlandse Cliff Richard (foto: Raoul Cartens). Hans Emmerik bladert door een van de vele fotoboeken over zijn carrière. (foto: Raoul Cartens) Met zijn muziek wist Hans ook zijn vrouw Peggy in te palmen (foto: Raoul Cartens). Hans Emmerik met de Blue Rockin' Stars in 1963. Volgende 1/4 Hans Emmerik uit Breda, de Nederlandse Cliff Richard (foto: Raoul Cartens).

Hans Emmerik (79) uit Breda is al 63 jaar de Nederlandse Cliff Richard. Volgende week geeft hij zijn allerlaatste optreden. Hans won zijn titel in 1961 won tijdens een tweedaags muziekconcours in zijn woonplaats. "Dan krijg je een stempel opgedrukt en verwacht iedereen dat je nummers van Cliff Richard blijft zingen. Het zijn tijdloze nummers die mij goed liggen. Dat blijkt wel na 63 jaar." Toch vindt hij dat het tijd is om te stoppen. "Voordat je stem slecht wordt en de nummers niet meer klinken zoals ze horen."

Drie plakboeken vol foto's en knipsels liggen op tafel. "En dat is nog lang niet alles", lacht Hans. Toen hij de titel won was hij 16 jaar. Nu 79. Tot 2008 trok hij met de band The Blue Rockin' Shadows door Nederland en Vlaanderen. En nadat de band stopte, ging Hans op veler verzoek door met solo-optredens. "De laatste jaren treed ik ook veel op in zorgcentra. En zelfs de demente bewoners gaan dan nummers meezingen en dansen. Heel bijzonder. Dat was voor mij wel de reden om het nog langer vol te houden", vertelt Hans.

"Met die oude nummers neem ik het publiek mee naar hun jeugdjaren."

In de topjaren had hij een repertoire van 71 nummers van Cliff Richard. "Vroeger kende ik alle teksten uit de blote bol, maar nu gebruik ik een tablet op een standaard. Soms moet ik even kijken naar de eerste woordjes van een couplet en dan gaat weer vanzelf." Volgens de Bredase zanger zit in muziek veel herinnering: "Met die oude nummers neem ik het publiek mee naar hun jeugdjaren, waarbij ze bijvoorbeeld hun eerste liefde hebben ontmoet. Die ervaring heb ik zelf ook." Want kort na de verkiezing tot de Nederlandse Cliff Richard leerde hij zijn vrouw Peggy kennen. "Al zingend tussen het publiek heb ik haar gevraagd om met mij te dansen en sindsdien zijn we bij elkaar." Ondanks zijn succes maakte Hans van de muziek niet zijn beroep. "Ik werkte al bij een autobedrijf, waar ik goed heb kunnen doorgroeien. Onder andere in de public relations en de automatisering. En daarnaast was ik ook actief in de Brabantse badmintonsport, waarvoor ik later ook een ridderorde heb ontvangen uit handen van de burgemeester van Breda." En dat is dan ook weer een toevallige overeenkomst met Cliff Richard, die al jaren als 'sir' door het leven gaat.

"Concerten van Cliff Richard waren fantastisch."

Overigens heeft Hans de echte Cliff Richard nooit persoonlijk ontmoet. "Dat niet, maar ik ben wel naar twee concerten van hem geweest. En die waren fantastisch." Zondag 15 oktober geeft Hans zijn allerlaatste optreden als de Nederlandse Cliff Richard in de Korenmolen in Bavel. "De molen heeft een mooie zaal, een echt nostalgische plek. Dus daar ga ik mijn afscheidsconcert geven." Over het het allerlaatste nummer van Cliff Richard moet hij nog even nadenken. "Waarschijnlijk wordt dat het nummer Congratulations, als dank aan het publiek dat altijd naar mijn optredens is gekomen." Een optreden van Hans Emmerik in 2008: