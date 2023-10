Danny Koevermans: van PSV en Oranje naar fluiten in de kelderklasse

Hij voetbalde bij onder andere PSV en AZ en droeg vier keer het shirt van het Nederlands Elftal. Het weekend van Danny Koevermans (44) uit Helmond staat tegenwoordig in het teken van amateurvoetbal. Op zondag is hij hoofdtrainer van een Limburgse derdeklasser, op zaterdag fluit hij in Brabant wedstrijden op het laagste amateurniveau. “Ik vind het leuk om zoveel mogelijk voetbalvelden te ontdekken.”

Als we Danny spreken heeft hij net de wedstrijd tussen de eerste elftallen van NOAD’32 en Well gefloten. “Ik kijk er iedere week naar uit om te fluiten. Toen ik hier in Wijk en Aalburg aankwam, genoot ik direct van het sportpark. Mooi aan het water, een goed hoofdveld met gras en een gezellig terras voor de kantine. NOAD’32 kan ik weer afvinken van mijn lijst.” In de loop der jaren was hij op veel sportparken te gast. “Ik ben niet zo’n fan van de moderne sportparken, die zijn minder sfeervol. Doe mij maar het ouderwetse. Als ik toevallig langs een sportpark rij, dan stop ik. Ik stuur dan mijn teammanager een foto met de vraag waar ik nu weer ben.”

"Ik ben bij de amateurs gevormd als persoon."

Dat hij iets met amateurvoetbal heeft, is niet verwonderlijk. “Ik heb lang bij Excelsior’20 in Schiedam gevoetbald en ben pas op mijn 21ste prof geworden bij Sparta. Bij de amateurs ben ik gevormd als persoon. Ik heb er zo’n mooie jaren gehad, de passie voor amateurvoetbal is nooit verdwenen.” Het lijkt nogal een overgang: van het voetballen in de top van Nederland naar het laagste niveau bij de amateurs. Voor Danny niet, want toen hij in 2014 stopte bij FC Utrecht, ging hij verder als voetballer bij amateurclub SV Brandevoort. Nu tien jaar later fluit hij in de zogenoemde ‘kelderklasse’. “Het is logisch dat ik op het laagste niveau moet beginnen als scheidsrechter. Het slaat nergens op als ik vanwege mijn verleden hoger ingedeeld zou worden. Ik moet vlieguren maken en mezelf bewijzen. Ik hoop de komende jaren stapjes omhoog te zetten. Achteraf had ik eerder moeten beginnen, dan had ik dat hogere niveau mogelijk al bereikt.”

"Als scheidsrechter wilde ik meer weerstand van spelers en supporters."