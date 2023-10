Fietsster (39) overleden na botsing met vrachtwagen

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Een 39-jarige vrouw uit Roosendaal is overleden aan verwondingen die ze opliep bij een ongeluk in Oud Gastel. Ze fietste woensdag op de kruising van de Rietschotten met Het Appeltje in Oud Gastel toen ze werd geraakt door een vrachtwagen.