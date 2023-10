Een 27-jarige man uit Steenbergen die afgelopen weekend gewond raakte bij een ongeluk, is overleden. Dat laat de politie weten. De man viel met zijn motor op de Marconiweg in Tholen in de provincie Zeeland.

Er waren geen auto's of andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De man werd zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.